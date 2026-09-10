Exposition rétro-cycliste d’Olivier Carro, Musée du Léon, Lesneven
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Léon · Lesneven
Informations pratiques
Exposition rétro-cycliste d’Olivier Carro 19 et 20 septembre Musée du Léon Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Olivier Carro nous propose de remonter le temps à vélo avec sa collection d’objets (maillots, casques…) et vélo en lien avec le cyclisme des années 1950 aux années 1980.
Musée du Léon Place des Trois Piliers, 29260, Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne 02 29 61 13 60 http://www.tourisme-lesneven-cotesdeslegendes.fr https://www.cotedeslegendes.bzh/activite/musee-du-leon/
Olivier Carro nous propose de remonter le temps à vélo avec sa collection d’objets (maillots, casques…) et vélo en lien avec le cyclisme des années 1950 aux années 1980.
©Ouest France
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