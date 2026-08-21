Exposition rétrospective de Marc Besacier, Potier de la Bresse bourguignonne, Prieuré Saint-Christophe, Ruffey-sur-Seille
samedi 19 septembre 2026 · Prieuré Saint-Christophe · Ruffey-sur-Seille
Informations pratiques
Exposition rétrospective de Marc Besacier, Potier de la Bresse bourguignonne 19 et 20 septembre Prieuré Saint-Christophe Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez assiter à la présentation des créations du potier Marc Besacier dans le cadre historique de la chapelle du Prieuré Saint Christophe (poteries du quotidien et pièces uniques) ! Découvrez cet art qui mérite d’être davantage connu et apprécié !
Prieuré Saint-Christophe 223 rue Neuve, 39140 Ruffey-sur-Seille Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 74 36 16 03 Cet ancien prieuré du XVIe siècle est un site clunisien qui compte une chapelle avec des fresques restaurées. Stationnement à l’extérieur.
Présentation des créations du potier dans le cadre historique de la chapelle du Prieuré Saint Christophe (poteries du quotidien et pièces uniques)
©Frédérique Gautier
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