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AGENDA · Saint-Vit

Exposition Rétrospective Halle aux Arts de Saint-Vit Saint-Vit

mardi 25 août 2026 · Halle aux Arts de Saint-Vit · Saint-Vit

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Halle aux Arts de Saint-Vit
Adresse
24 Rue Charles de Gaulle
Ville
25410 Saint-Vit
Département
Doubs
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Vit

Exposition Rétrospective

Halle aux Arts de Saint-Vit 24 Rue Charles de Gaulle Saint-Vit Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-09-01 19:00:00

Date(s) :
2026-08-25 2026-08-26 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

La Halle aux Arts de Saint-Vit accueille une nouvelle exposition Rétrospective , mettant à l’honneur les tableaux d’Annie Decaëns, artiste et professeure de peinture, ainsi que les œuvres réalisées par ses élèves.   .

Halle aux Arts de Saint-Vit 24 Rue Charles de Gaulle Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 65 31 07 

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English : Exposition Rétrospective

L’événement Exposition Rétrospective Saint-Vit a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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