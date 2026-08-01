Exposition Rétrospective Halle aux Arts de Saint-Vit Saint-Vit

Informations pratiques

Saint-Vit

Exposition Rétrospective

Halle aux Arts de Saint-Vit 24 Rue Charles de Gaulle Saint-Vit Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-09-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-25 2026-08-26 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

La Halle aux Arts de Saint-Vit accueille une nouvelle exposition Rétrospective , mettant à l’honneur les tableaux d’Annie Decaëns, artiste et professeure de peinture, ainsi que les œuvres réalisées par ses élèves. .

Halle aux Arts de Saint-Vit 24 Rue Charles de Gaulle Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 65 31 07

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English : Exposition Rétrospective

L’événement Exposition Rétrospective Saint-Vit a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON