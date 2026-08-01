Exposition Rétrospective Halle aux Arts de Saint-Vit Saint-Vit
mardi 25 août 2026 · Halle aux Arts de Saint-Vit · Saint-Vit
Informations pratiques
Saint-Vit
Exposition Rétrospective
Halle aux Arts de Saint-Vit 24 Rue Charles de Gaulle Saint-Vit Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-09-01 19:00:00
Date(s) :
2026-08-25 2026-08-26 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06
La Halle aux Arts de Saint-Vit accueille une nouvelle exposition Rétrospective , mettant à l’honneur les tableaux d’Annie Decaëns, artiste et professeure de peinture, ainsi que les œuvres réalisées par ses élèves. .
Halle aux Arts de Saint-Vit 24 Rue Charles de Gaulle Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 65 31 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Rétrospective
L’événement Exposition Rétrospective Saint-Vit a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Saint-Vit (Doubs)
- Marché En place et Summer Party Mairie Saint-Vit 28 août 2026
- Fête du Sport Rue Jean Cornet Saint-Vit 5 septembre 2026
- Concert de Jazz 4 JaM Salle multi-activités Pôle scolaire Les Prés-Verts Saint-Vit 12 septembre 2026
- Première fête de la bière! Saint-Vit 26 septembre 2026
- Comptage des oiseaux d’eau hivernants sur les bassins de Saint-Vit et d’Osselle Saint-Vit 10 octobre 2026