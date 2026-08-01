Marché En place et Summer Party Mairie Saint-Vit

Informations pratiques

Saint-Vit

Marché En place et Summer Party

Mairie 3 place de la Mairie Saint-Vit Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Le marché En place revient, pour toujours plus de convivialité !

Rendez-vous pour retrouver le marché et son ambiance conviviale autour des producteurs, artisans et créateurs locaux.

Les habitués pourront à nouveau profiter des stands de nos producteurs locaux et de leurs spécialités du terroir, ainsi que des food trucks présents pour régaler petits et grands.

La buvette sera tenue par le club de Volley Saint-Vitois.

A partir de 18h30 Cet été, venez danser, vibrer, partager !

Les Summer P.A-RTY animées par P.A Chauvin et son équipe, feront une escale au Marché de Saint-Vit !

Soirée dansante gratuite et en plein air, qui permet à tout âge et tout niveau de découvrir la danse, offrant un moment de légèreté et de partage !

Au programme

18h30 → 20h30 SOIRÉE TOUTES DANSES

Deux heures d’animations et d’initiations ouvertes à tous !

Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, venez partager un moment convivial autour de

Salsa • Bachata • Mérengué • Solo Dance… et bien d’autres surprises !

20h30 → 22h30 SOIRÉE DJ

Place ensuite à la fête avec les plus grands tubes d’hier, d’aujourd’hui et de demain !

Une ambiance festive pour terminer l’été sur la piste de danse.

Buvette & petite restauration sur place

Une dernière Summer P.A-RTY avant la rentrée…

Alors venez profiter une dernière fois de l’ambiance estivale, retrouver vos amis, danser, chanter et faire la fête avec nous !

Animation P.A DJ & EVENTS

P.A à Pas .

Mairie 3 place de la Mairie Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 40 40 administration.mairie@saintvit.fr

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English : Marché En place et Summer Party

L’événement Marché En place et Summer Party Saint-Vit a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON