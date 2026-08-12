Fête du Sport Rue Jean Cornet Saint-Vit

Informations pratiques

Saint-Vit

Fête du Sport

Rue Jean Cornet Complexe sportif Michel Vautrot Saint-Vit Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:30:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Rendez-Vous à la Fête du sport !

Des stands seront tenus par les associations, vous pourrez vous renseigner auprès de chacune d’elles.

L’entrée est gratuite, et vous pourrez profiter de la présence d’une buvette pour vous rafraîchir.

Des ateliers ainsi que des démonstrations sportives sont programmés tout au long de la journée. Hand-ball, volley-ball, gymnastique rythmique ou encore danse orientale, il y en aura pour tous les goûts !

Vous aurez également la chance de rencontrer Monsieur Michel Vautrot qui sera présent pour vendre et/ou dédicacer son livre.

Un apéritif est aussi prévu par la Mairie, pour clôturer cette belle journée sportive. .

Rue Jean Cornet Complexe sportif Michel Vautrot Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 40 40 administration.mairie@saintvit.fr

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English : Fête du Sport

L’événement Fête du Sport Saint-Vit a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON