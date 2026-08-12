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AGENDA · Saint-Vit

Fête du Sport Rue Jean Cornet Saint-Vit

samedi 5 septembre 2026 · Rue Jean Cornet · Saint-Vit

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Rue Jean Cornet
Adresse
Complexe sportif Michel Vautrot
Ville
25410 Saint-Vit
Département
Doubs
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Vit

Fête du Sport

Rue Jean Cornet Complexe sportif Michel Vautrot Saint-Vit Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:30:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Rendez-Vous à la Fête du sport !

Des stands seront tenus par les associations, vous pourrez vous renseigner auprès de chacune d’elles.

L’entrée est gratuite, et vous pourrez profiter de la présence d’une buvette pour vous rafraîchir.

Des ateliers ainsi que des démonstrations sportives sont programmés tout au long de la journée. Hand-ball, volley-ball, gymnastique rythmique ou encore danse orientale, il y en aura pour tous les goûts !
Vous aurez également la chance de rencontrer Monsieur Michel Vautrot qui sera présent pour vendre et/ou dédicacer son livre.

Un apéritif est aussi prévu par la Mairie, pour clôturer cette belle journée sportive.   .

Rue Jean Cornet Complexe sportif Michel Vautrot Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 40 40  administration.mairie@saintvit.fr

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English : Fête du Sport

L’événement Fête du Sport Saint-Vit a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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