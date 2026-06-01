Exposition Robert Cottin Office de Tourisme Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Exposition Robert Cottin

Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-15

Je peins depuis que je suis à la retraite. Le goût de la peinture et du dessin m’a toujours titillé mais faute de temps…

Lors de mes vacances professionnelles le hasard a voulu que je traverse un village ou un festival de pastel se déroulait avec une exposition de maitres pastellistes.

Dès que j’ai vu certaines œuvres j’ai su ce que je voulais faire à la retraite. Et comme ma devise est qui veut peut , je ne suis inscrit auprès de l’association Les ateliers créatifs de Mont de Marsan. J’y ai appris principalement les médiums se travaillant à l’eau tel que l’aquarelle, la brou de noix, l’encre de chine, la gouache et l’acrylique.

Quant à la peinture à l’huile et surtout le pastel mon formateur a été Google et ses tutos.

Les humains et les animaux sont les maîtres mots de mes peintures. .

Office de Tourisme 1, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr

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English : Exposition Robert Cottin

L’événement Exposition Robert Cottin Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Mont-de-Marsan