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Exposition Robert Hupka La Pietà de Michel-Ange rue Saint-Sauveur La Rochelle

Exposition Robert Hupka La Pietà de Michel-Ange rue Saint-Sauveur La Rochelle samedi 30 mai 2026.

Lieu : rue Saint-Sauveur

Adresse : Eglise Saint-Sauveur

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

La Rochelle

Exposition Robert Hupka La Pietà de Michel-Ange

rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-05-30

Exposition consacrée à la Pietà de Michel Ange d’après les admirables photographies de Robert Hupka, à l’église Saint-Sauveur de La Rochelle.
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rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   lefestival17@gmail.com

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English :

Exhibition devoted to Michelangelo’s Pietà, based on Robert Hupka’s admirable photographs, at Saint-Sauveur church in La Rochelle.

L’événement Exposition Robert Hupka La Pietà de Michel-Ange La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-14 par Nous La Rochelle

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