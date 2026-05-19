Exposition Robert Hupka La Pietà de Michel-Ange rue Saint-Sauveur La Rochelle
Exposition Robert Hupka La Pietà de Michel-Ange rue Saint-Sauveur La Rochelle samedi 30 mai 2026.
La Rochelle
Exposition Robert Hupka La Pietà de Michel-Ange
rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-05-30
Exposition consacrée à la Pietà de Michel Ange d’après les admirables photographies de Robert Hupka, à l’église Saint-Sauveur de La Rochelle.
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rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lefestival17@gmail.com
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English :
Exhibition devoted to Michelangelo’s Pietà, based on Robert Hupka’s admirable photographs, at Saint-Sauveur church in La Rochelle.
L’événement Exposition Robert Hupka La Pietà de Michel-Ange La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-14 par Nous La Rochelle
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