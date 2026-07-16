Exposition : Rosa Joly, Travelling, Les Bains-Douches, Alençon

Informations pratiques

Exposition : Rosa Joly, Travelling 18 – 20 septembre Les Bains-Douches Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite médiatisée de l’exposition de Rosa Joly, Travelling.

Née en 1986, Rosa Joly vit et travaille entre Berlin, Paris et New York. Elle a étudié aux Beaux-Arts de Lyon puis à la Kunsthochschule de Hambourg. Son travail se situe à la croisée de plusieurs disciplines telles que la peinture, l’installation, la sculpture, l’écriture et le film. Elle a exposé à la Fondation Pernod Ricard, à la Film Gallery, Paris, à la Kunstverein de Bielefeld, au MOM Artspace, à Hambourg (2019), au sein de la Collection Falkenberg, Harburg (2017), à la Kunsthaus d’Hambourg (2016), à DOC!, Paris (2019) et à La Traverse, Marseille (2022). Rosa Joly a été résidente de Triangle- Astérides à Marseille en 2021, année où elle a participé à la création de Scheusal, un lieu d’exposition situé à Berlin.

Les Bains-Douches 151 Avenue de Courteille, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233294851 https://bainsdouches.net Depuis l’ouverture en 2011, leur principale mission réside dans le soutien à la création et à la diffusion artistique. Cette démarche s’incarne par l’accueil en résidence d’artistes et l’organisation régulière d’expositions. Chaque année, le programme comprend cinq à six expositions, qu’elles soient individuelles ou collectives. Pluridisciplinaire par nature, cet espace valorise tant les artistes émergents que les créateurs confirmés, qu’ils soient français ou internationaux. Mettant en lumière diverses pratiques artistiques – vidéo, installation, peinture, photographie, sculpture, etc. – le centre interroge également les approches contemporaines de la création, incluant le commissariat d’exposition et l’édition d’art. Gratuit.

Visite médiatisée de l’exposition de Rosa Joly, Travelling.

©Rosa Joly et Les Bains-Douches