Exposition Roubaix Dans les yeux par la SER, Lycée Saint-Rémi, Roubaix

Informations pratiques

Exposition Roubaix Dans les yeux par la SER 19 et 20 septembre Lycée Saint-Rémi Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fondé en 1845 sous le nom de Notre-Dame-des-Victoires, le lycée Saint-Rémi fait partie des grandes institutions éducatives nées avec l’essor industriel de Roubaix. Sa chapelle, construite en 1893, conserve ses décors patrimoniaux, comme ses vitraux, son orgue et un tableau de La Crucifixion signé Eugène Leroy.

Cette année, le lycée accueille également la Société d’Émulation de Roubaix, pour l’exposition et la remise de prix de son concours de photographie Roubaix dans les yeux.

– Visite guidée des espaces, samedi de 9h à 12h (réservation au 03 20 89 41 41)

– Exposition Roubaix dans les yeux, 12e édition par la Société d’Emulation de Roubaix, samedi de 13h à 18h et dimanche de 11h à 17h, avec remise de prix le dimanche après-midi

Lycée Saint-Rémi 10 rue Notre-Dame-des-Victoires Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Fondé en 1845 sous le nom de Notre-Dame-des-Victoires, le lycée Saint-Rémi fait partie des grandes institutions éducatives nées avec l’essor industriel de Roubaix. Sa chapelle, construite en 1893, et…

©Lycée Saint-Rémi