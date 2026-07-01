Exposition : Sauviat d’hier et d’aujourd’hui, Mairie de Sauviat-sur-Vige, Sauviat-sur-Vige
vendredi 18 septembre 2026 · Mairie de Sauviat-sur-Vige · Sauviat-sur-Vige
Informations pratiques
Exposition : Sauviat d’hier et d’aujourd’hui 18 – 20 septembre Mairie de Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association Sauviat Loisirs et Culture propose une exposition de photos et de cartes anciennes et récentes de Sauviat-sur-Vige.
Des petits jeux de reconnaissance viendront compléter cette découverte, pour porter un nouveau regard sur la commune, son histoire et son patrimoine.
Mairie de Sauviat-sur-Vige 68, rue Emile Dourdet, 87400 Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555753028 accès par le bus ligne 204
Parking à l’arrière de la mairie
Accessibilité PMR
L’assiciation SAUVIAT LOISIRS ET CULTURE propose une exposition de photos et de cartes anciennes et récentes de SAUVIAT SUR VIGE ainsi que des petits jeux de reconnaissance.
©
À voir aussi à Sauviat-sur-Vige (Haute-Vienne)
- Enquête dans la forêt d’Epagne Moulin du Monteil Sauviat-sur-Vige 16 juillet 2026
- Concours photo 2026 Impression soleil levant ou couchant Sauviat-sur-Vige 1 août 2026
- Vide-greniers de Gabbr’Ô Forêt d’Epagne Sauviat-sur-Vige 20 septembre 2026
- LOTO Sauviat-sur-Vige 27 septembre 2026
- Sortie champignons à la forêt d’Epagne Moulin du Monteil Sauviat-sur-Vige 10 octobre 2026