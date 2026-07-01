Exposition : Sauviat d’hier et d’aujourd’hui, Mairie de Sauviat-sur-Vige, Sauviat-sur-Vige

Informations pratiques

Exposition : Sauviat d’hier et d’aujourd’hui 18 – 20 septembre Mairie de Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Sauviat Loisirs et Culture propose une exposition de photos et de cartes anciennes et récentes de Sauviat-sur-Vige.

Des petits jeux de reconnaissance viendront compléter cette découverte, pour porter un nouveau regard sur la commune, son histoire et son patrimoine.

Mairie de Sauviat-sur-Vige 68, rue Emile Dourdet, 87400 Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555753028 accès par le bus ligne 204

Parking à l’arrière de la mairie

Accessibilité PMR

L’assiciation SAUVIAT LOISIRS ET CULTURE propose une exposition de photos et de cartes anciennes et récentes de SAUVIAT SUR VIGE ainsi que des petits jeux de reconnaissance.

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