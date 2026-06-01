Exposition : scènes et sauves, Église Saint-Nicolas, Caen

Exposition : scènes et sauves Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Nicolas Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Rendre visibles les invisibles, donner la parole aux femmes artistes et artisanes de Normandie. Une dizaine de créatrices de la Région vous proposeront leurs oeuvres (photographie, dessin, BD, peinture…)

Claire Bernezat, Alice Dufay, Agathe de Jeune et Chep, La Rach’,Lou Vandaele…

Des stands associatifs compléteront cette journée thématique: les associations Déploie tes Elles, Hauts les mots et le Planning familial.

Nous proposerons aussi un espace dédié aux échanges animé autour de la question de la place des femmes dans les arts et la culture ouvert à tous·tes, un espace d’expression libre dédié aux plus jeunes et une petite restauration locale proposée par Brüt Bakery.

Église Saint-Nicolas 23 Rue Saint-Nicolas, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie Première mention de l’église en 1083. Construite par les moines de l’abbaye Saint-Étienne de Caen. Édifice de style roman. En 1792, la paroisse est supprimée et l’église abrite alors une fabrique de balles en plomb, ainsi qu’une écurie puis un dépôt de fourrage jusqu’en 1931. Après les bombardements de juin et juillet 1944, elle sert de dépôt de vêtements, meubles… pour les sinistrés et quelques années plus tard de dépôt lapidaire pour le musée de Normandie et la Société des Antiquaires de Normandie. Elle sert aujourd’hui pour des animations et manifestations culturelles. Bus : 1, 9 et 20 – arrêt Saint-Nicolas.

Rendre visibles les invisibles, donner la parole aux femmes artistes et artisanes de Normandie. Une dizaine de créatrices de la Région vous proposeront leurs oeuvres (photographie, dessin, BD, Alice…

©poilski