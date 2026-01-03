Exposition Semaine de la Guitare Troyes

Exposition Semaine de la Guitare

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube

Gratuit

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-13

2026-06-06

Détail de la programmation à venir… .

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

