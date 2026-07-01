Exposition : « Série B : le feu ça brûle et l’eau ça mouille », Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau, Pau

Informations pratiques

Exposition : « Série B : le feu ça brûle et l’eau ça mouille » Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition de photographies propose d’aborder de manière atypique et ludique la conservation préventive et les dégradations durables, voire définitives, des documents, à travers le prisme de l’incendie survenu en 1908 dans le bâtiment de la préfecture, qui abritait alors les Archives départementales.

Les images présentées témoignent des dégâts et des détériorations causés par cet événement. Le choix de cadrer ces dégradations en gros plan invite toutefois à changer de perspective et modifie notre perception visuelle.

Des panneaux informatifs et un petit jeu sur tablette complètent l’exposition.

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 84 97 60 http://archives.le64.fr Le lieu date des années 1970 et n’a pas beaucoup changé, il est donc facilement identifiable.

Cette exposition de photographies propose d’aborder de manière atypique et ludique la conservation préventive et les dégradations durables, voire définitives, des documents, à travers le prisme de en…

© Jean-Marc Decompte