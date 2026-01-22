Exposition Shigeru Ban par Shigeru Ban Metz

Exposition Shigeru Ban par Shigeru Ban

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-05 10:00:00

fin : 2027-04-30 18:00:00

2026-12-05

Architecte avant-gardiste de son bâtiment, Shigeru Ban est mis à l’honneur à travers une exposition qu’il signe lui-même. Plus qu’une rétrospective, elle plonge dans sa pensée, entre rigueur et légèreté, innovation et humanité, et dévoile par ses expérimentations comment le carton ou le bois recyclé deviennent architecture vivante, poétique et responsable. Connu sous le nom d’architecte d’urgence , il invente des abris pour les sinistrés et des édifices durables qui célèbrent la beauté du simple. Dans la scénographie de l’exposition qu’il imagine, la lumière, le silence et la transparence composent un espace qui respire et s’anime comme un souffle.Tout public

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

Shigeru Ban, the avant-garde architect of his building, is honored with an exhibition of his own design. More than a retrospective, it plunges into his thinking, between rigor and lightness, innovation and humanity, and reveals through his experiments how cardboard or recycled wood become living, poetic and responsible architecture. Known as the emergency architect , he invents shelters for disaster victims and sustainable buildings that celebrate the beauty of the simple. In his exhibition scenography, light, silence and transparency create a space that breathes and comes alive.

