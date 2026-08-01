Informations pratiques

Valençay

Exposition Si proches de nous…

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-04

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-04

La médiathèque de Valençay vous propose, durant le mois d’août, une exposition consacrée à la photographie et à l’illustration.

Venez découvrir les photographies d’Armelle Lagarde et les illustrations d’Hélène Degraal. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

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English :

Throughout the month of August, the Valen%E7ay Media Center is hosting an exhibition dedicated to photography and illustration.

L’événement Exposition Si proches de nous… Valençay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pays de Valençay