Exposition Si proches de nous… Valençay
mardi 4 août 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Exposition Si proches de nous…
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-04
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-04
La médiathèque de Valençay vous propose, durant le mois d’août, une exposition consacrée à la photographie et à l’illustration.
Venez découvrir les photographies d’Armelle Lagarde et les illustrations d’Hélène Degraal. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
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English :
Throughout the month of August, the Valen%E7ay Media Center is hosting an exhibition dedicated to photography and illustration.
L’événement Exposition Si proches de nous… Valençay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pays de Valençay
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