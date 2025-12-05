Exposition « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. », Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

Exposition « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. » 19 et 20 septembre Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une exposition d’œuvres d’art sacré réalisées par des artistes professionnels et amateurs autour du thème : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. » À travers des créations variées et inspirantes, laissez-vous toucher par le dialogue entre la foi, l’art et la créativité.

Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble 4 rue Emile Gueymard 38000 Grenoble Grenoble 38000 Polygone Scientifique Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 03 84 30 https://sacrecoeur38.fr/ https://www.facebook.com/sacrecoeurgrenoble/;https://www.instagram.com/basilique_sacre_coeur_grenoble/ La basilique du Sacré-Cœur de Grenoble est un édifice religieux emblématique, construit au début du XXᵉ siècle.

Elle se distingue par son architecture de style néo-byzantin et ses magnifiques vitraux qui illuminent son intérieur.

Située au cœur de Grenoble, elle fait partie du patrimoine historique et culturel de la ville. La basilique du Sacré-Cœur est située face à la gare de Grenoble, ce qui la rend très facile d’accès. Elle est desservie par les lignes de tram A et B (arrêt Gares), ainsi que par de nombreuses lignes de bus (C1, C5, C11, C12, C13, C14, 84, 86, N93 et X08). La gare SNCF de Grenoble se trouve à seulement quelques mètres de l’entrée. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), avec un accès en fauteuil roulant en autonomie.

Découvrez une exposition d’œuvres d’art sacré réalisées par des artistes professionnels et amateurs autour du thème : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. » À travers des variées…

©AF Augier