Olga Kataeva Rochford

La lumière des constellations

Curated by ZiQi PENG

12 mars — 11 avril 2026

LooLooLook Gallery a le plaisir d’annoncer l’exposition personnelle d’Olga Kataeva Rochford, présentée dans le cadre du cycle curatorial Ligne intérieure 2026, sous le commissariat de ZiQi PENG.

Une trajectoire vers la lumière

Avec La lumière des constellations, l’artiste déploie un récit visuel traversé par le temps et la mémoire.

Une figure féminine quitte l’enfermement, façonne ses ailes, s’élève vers les constellations, puis revient transmettre la lumière.

Cette élévation n’est pas cosmique, elle est intérieure.

Elle parle de transformation, de durée et de transmission.

Comme le souligne la curatrice :

« Une femme s’élève vers les constellations, puis revient transmettre la lumière. Ce mouvement n’est pas cosmique — il est intérieur. Il parle de transformation, de durée et de transmission. »

À travers gravures, peintures et objets, Olga Kataeva Rochford développe un travail rigoureux sur la lumière, la construction et la réminiscence des images.

Ses œuvres s’inscrivent dans une attention sensible entre mémoire et visible, où gestes et formes composent une véritable architecture picturale.

L’exposition réunit des œuvres récentes qui affirment une relation exigeante au regard, à l’expression et à la cohérence, tout en laissant apparaître une joie discrète — faite d’intellect, de précision et de temps.

En février 2026, l’artiste a reçu le Prix Taylor au Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau, dans le cadre d’Art Capital au Grand Palais, marquant une étape importante dans son parcours.

—

Vernissage

Jeudi 12 mars 2026

18h — 21h

En présence de l’artiste

Nous serions heureux de vous accueillir pour cette ouverture officielle.

—

Œuvres uniques et éditions disponibles.

Rendez-vous privés sur demande.

Du jeudi 12 mars 2026 au samedi 11 avril 2026 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre.

Rendez-vous privés sur demande.

Tout public.

LooLooLook Gallery 12 rue de la sourdière 75001 Paris

http://www.looloolook.com/ +33619762674 looloolookteam@gmail.com https://www.facebook.com/Looloolookart https://www.facebook.com/Looloolookart



