Exposition Sophie Cure – Plier les flammes Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
Exposition Sophie Cure – Plier les flammes Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain mercredi 29 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 10:00 – 12:30
Gratuit : oui Tout public
Présentation du travail de l’artiste, designer graphique et typographe, Sophie Cure, à la médiathèque Charles-Gautier Hermeland – une exposition conçue comme une zone protégée où les mots sont accueillis, choyés, enchâssés, écoutés avec curiosité.
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com
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