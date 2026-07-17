Exposition : Sous terre, la vie du sol, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Exposition : Sous terre, la vie du sol 21 juillet – 20 août Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00

L’exposition Sous terre, la vie du sol propose un surprenant zoom sur la diversité des formes de vie présentes dans le sol à travers le regard expert du photographe Philippe Lebeaux.

Saurez-vous reconnaître ces insectes, vers, gastéropodes, acariens, champignons, blobs et poils absorbants de végétaux ? Des photographies en grand format révèlent la diversité, l’étrangeté et la beauté de ces habitants souterrains.

Philippe Lebeaux, véritable passionné de ce monde méconnu, a passé des heures allongé sur le sol à scruter les mottes de terre ou la litière forestière. Son travail de photographie et de vidéo est une référence incontournable sur la représentation des vies du sol.

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Exposition dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.