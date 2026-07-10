Exposition : Sous terre, la vie du sol Parc des Oblates Nantes
mardi 11 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 10:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
L’exposition Sous terre, la vie du sol propose un surprenant zoom sur la diversité des formes de vie présentes dans le sol à travers le regard expert du photographe Philippe Lebeaux.Saurez-vous reconnaître ces insectes, vers, gastéropodes, acariens, champignons, blobs et poils absorbants de végétaux ? Des photographies en grand format révèlent la diversité, l’étrangeté et la beauté de ces habitants souterrains.Philippe Lebeaux, véritable passionné de ce monde méconnu, a passé des heures allongé sur le sol à scruter les mottes de terre ou la litière forestière. Son travail de photographie et de vidéo est une référence incontournable sur la représentation des vies du sol. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates
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