Exposition Speedy Graphito : Arrêt sur images GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest 29 mai – 26 septembre

Pour la première fois en Bretagne, Speedy Graphito investit la Galerie d’art Le Comoedia avec Arrêt sur images, une exposition qui retrace plus de 40 ans de création.

Pour la première fois en Bretagne, Speedy Graphito investit la Galerie d’art Le Comoedia avec _Arrêt sur images_, une exposition qui retrace plus de 40 ans de création. Pensée comme une œuvre totale, cette rétrospective transforme l’ancien cinéma en un véritable _Graphitoscope_, un dispositif visuel où les images se déploient et se répondent dans un parcours en mouvement.

Conçue en résonance avec l’histoire du lieu, l’exposition se construit comme un film : chaque oeuvre devient un plan, chaque espace une séquence, chaque déplacement une progression narrative. De la scénographie à la sélection des œuvres, l’artiste a imaginé un parcours libre et immersif, où le regard évolue au fil des images.

_J’ai imaginé cette installation comme un parcours qui change le regard_

_entre le moment où l’on entre et celui où l’on sort, comme dans une salle de cinéma._

À travers ce voyage visuel, Speedy Graphito explore les liens entre histoire de l’art et culture contemporaine. Du surréalisme à l’abstraction, du pop art au pixel art, son œuvre traverse les styles avec une liberté revendiquée, brouillant les frontières entre culture savante et populaire.

Entrez dans un univers foisonnant et en perpétuelle évolution, où chaque visite propose une lecture différente.

Une expérience artistique unique à travers plus de 40 ans de création

_Arrêt sur images_ révèle la richesse et la diversité du travail de Speedy Graphito à travers une sélection d’œuvres issues de collections publiques et privées, ainsi que des pièces inédites présentées pour la première fois en France.

Pour les enfants : un univers visuel riche, coloré et ludique, inspiré de la culture populaire.

Pour les adultes : une lecture multiple entre références artistiques, histoire de l’art et regard sur les images contemporaines.

Pour les amateurs d’art : Plusieurs œuvres sont proposées à la vente, une occasion rare d’acquérir une pièce d’un artiste incontournable de la scène contemporaine.

Un artiste majeur et libre

Pionnier de la scène urbaine française dès les années 1980, Speedy Graphito est aujourd’hui l’un des artistes les plus influents de sa génération. Refusant toute assignation, il revendique une liberté totale, celle de peindre sur tous les supports « de la Toile à la Rue », uniquement guidé par la curiosité et le désir de surprendre.

_Ce que j’aimerais, c’est que les gens se disent que je suis un artiste heureux… et libre_.

Informations Pratiques

Dates : du 29 mai au 26 septembre 2026

Horaires : jeudi, vendredi, samedi – 14h à 18h

Lieu : Galerie d’art Le Comoedia – 35 rue du Château, Brest

Tarif entrée : 5 € | Gratuit pour les moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-26T18:00:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/billet-entree-exposition-arr-t-sur-images

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère



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