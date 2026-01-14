Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Maison du peintre Pierre Bonnard, Vernon

Informations pratiques

Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine 19 et 20 septembre Maison du peintre Pierre Bonnard Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

SPOT – L’endroit où tout le monde devrait être !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Département de l’Eure invite cinq artistes de la scène contemporaine internationale à investir des sites patrimoniaux emblématiques de Vernon et de Giverny.

Pour cette nouvelle édition de SPOT, les artistes imaginent des œuvres inédites et uniques, spécialement conçues pour dialoguer avec les lieux, leur histoire et leur environnement.

En 2026, alors que l’Eure célèbre le centenaire de la disparition de Claude Monet, cette édition rend hommage au célèbre peintre, figure incontournable de Giverny et de l’histoire de l’art. Inspirés par son œuvre, sa palette et son regard sur la nature, les artistes proposent une rencontre entre patrimoine, création contemporaine et héritage impressionniste.

Une invitation à découvrir autrement Vernon et Giverny, à travers un parcours artistique exceptionnel où le patrimoine devient le terrain de jeu de la création contemporaine.

Maison du peintre Pierre Bonnard 41 route des Andelys, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie http://www.eureennormandie.fr Poussez les portes d’un lieu habituellement fermé au public et entrez dans l’univers du peintre Pierre Bonnard (1867-1947).

À l’occasion d’une ouverture exceptionnelle, découvrez la Maison Bonnard, son jardin et les paysages de Seine qui ont inspiré l’une des figures majeures de la peinture moderne. À l’intérieur de la maison, laissez-vous surprendre par l’installation inédite de Flora Moscovici, créée dans le cadre du festival SPOT, un parcours artistique porté par le Département de l’Eure, qui invite des artistes contemporains à révéler le patrimoine et les paysages eurois à travers des créations in situ. En écho au centenaire de la disparition de Claude Monet, cette œuvre immersive entre en résonance avec les tableaux de Pierre Bonnard : par un travail sensible sur la couleur, la lumière et la perception des espaces, Flora Moscovici prolonge le dialogue entre peinture et lieu, au cœur même de cette maison qui a nourri l’inspiration du peintre. Parking Espace CULT, 42 route des Andelys, 27200 Vernon (en face de la Maison Bonnard)

Site non accessible PMR.

SPOT – L’endroit où tout le monde devrait être !

Département de l’Eure