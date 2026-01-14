Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Tour des Archives, Vernon

Informations pratiques

Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine 19 et 20 septembre Tour des Archives Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

SPOT – L’endroit où tout le monde devrait être !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Département de l’Eure invite cinq artistes de la scène contemporaine internationale à investir des sites patrimoniaux emblématiques de Vernon et de Giverny.

Pour cette nouvelle édition de SPOT, les artistes imaginent des œuvres inédites et uniques, spécialement conçues pour dialoguer avec les lieux, leur histoire et leur environnement.

En 2026, alors que l’Eure célèbre le centenaire de la disparition de Claude Monet, cette édition rend hommage au célèbre peintre, figure incontournable de Giverny et de l’histoire de l’art. Inspirés par son œuvre, sa palette et son regard sur la nature, les artistes proposent une rencontre entre patrimoine, création contemporaine et héritage impressionniste.

Une invitation à découvrir autrement Vernon et Giverny, à travers un parcours artistique exceptionnel où le patrimoine devient le terrain de jeu de la création contemporaine.

Tour des Archives Rue des écuries des Gardes, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 51 39 60 Tour des archives, vestige du château fort construit par Philippe-Auguste à la fin du XIIe siècle dans le but de défendre le domaine royal.

SPOT – L’endroit où tout le monde devrait être !

Département de l’Eure