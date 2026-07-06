Exposition subaquatique « Silence et Glace » – Florian Ledoux Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS
lundi 6 juillet 2026 · Piscine Thérèse et Jeanne Brulé · PARIS
Informations pratiques
À l’occasion des 40 ans de Prestalis, découvrez « Silence et Glace », une exposition photographique subaquatique imaginée par le photographe et explorateur Florian Ledoux.
Installées directement dans le bassin, les œuvres offrent une expérience de visite originale, invitant les nageurs à observer la beauté des paysages polaires sous un angle inédit. Entre art, nature et sensibilisation à la préservation de l’environnement, cette exposition propose une immersion unique au cœur d’un univers aussi fascinant que fragile.
Que vous soyez nageur, amateur de photographie ou simplement curieux, venez vivre une expérience hors du commun et laissez-vous porter par la magie des images, au fil de l’eau.
Découvrez une exposition photographique unique de Florian Ledoux, installée sous l’eau, pour une immersion artistique au cœur des paysages polaires.
Du lundi 06 juillet 2026 au mardi 07 juillet 2026 :
payant
De 2 à 3,50 euros (prix d’une entrée piscine).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T01:59:59+02:00
Date(s) :
Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS
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