UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jarnac

Exposition Sud-Ouest Nordosten Hotel Renard Jarnac

samedi 4 juillet 2026 · Hotel Renard · Jarnac

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Hotel Renard
Adresse
14 Quai de l'Orangerie
Ville
16200 Jarnac
Département
Charente
Tarif

Jarnac

Exposition Sud-Ouest Nordosten

Hotel Renard 14 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-04

Exposition de peintures, cyanotypies, gravures, Ateliers creatifs avec les artistes, lecture.
  .

Hotel Renard 14 Quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine   jp.bouzac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Sud-Ouest Nordosten

Exhibition of paintings, cyanotypes and engravings; creative workshops with the artists; readings.

L’événement Exposition Sud-Ouest Nordosten Jarnac a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac

À voir aussi à Jarnac (Charente)