Exposition Sud-Ouest Nordosten Hotel Renard Jarnac
samedi 4 juillet 2026 · Hotel Renard · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Exposition Sud-Ouest Nordosten
Hotel Renard 14 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-04
Exposition de peintures, cyanotypies, gravures, Ateliers creatifs avec les artistes, lecture.
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Hotel Renard 14 Quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine jp.bouzac@gmail.com
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English : Exposition Sud-Ouest Nordosten
Exhibition of paintings, cyanotypes and engravings; creative workshops with the artists; readings.
L’événement Exposition Sud-Ouest Nordosten Jarnac a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac
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