Exposition sur le Beffroi . Le jour du soleil noir, Église Saint-Pierre-aux-Liens., La Bégude-de-Mazenc

Informations pratiques

Exposition sur le Beffroi . Le jour du soleil noir 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-aux-Liens. Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le Beffroi

Le jour du soleil noir

Ce 12 août 2026, pendant quelques dizaines de minutes, la lumière a changé et nous a fait apparaître autrement un paysage familier.

Pendant cet instant, sans musée, sans cadre et sans atelier, le ciel lui-même est devenu peut-être la plus monumentale des œuvres d’art.

Pour une breve periodo le Beffroi a aussi repris une des functions celle de tour de guet , les gens sont venues pour observer l’eclipse de cet ancien mirador .

Léclipse possède également une puissance graphique étonnamment moderne. Un disque noir, un halo lumineux, un contraste presque absolu entre obscurité et lumière: débarrassée de son contexte astronomique, son image pourrait presque appartenir au vocabulaire de l’abstraction. Le cercle, le noir, le vide et la lumière sont précisément devenus des éléments essentiels de nombreuses recherches artistiques des XXe et XXle siècles.

L’expression « éclipse » en critique d’art désigne souvent une métaphore pour évoquer la perte de sens, la crise de la valeur ou le silence passager de la pensée critique face aux mutations de l’art contemporain. Sur un plan littéral, l’éclipse est aussi un motif visuel fort qui a inspiré de nombreux peintres et créateurs à travers l’histoire

L’art du photographe réside dans l’intégration de l’éclipse avec un élément terrestre fort (horizon, relief, architecture) qui donne une échelle et une atmosphère.

L’éclipse possède également une puissance graphique étonnamment moderne. Un disque noir, un halo lumineux, un contraste presque absolu entre obscurité et lumière : débarrassée de son contexte astronomique, son image pourrait presque appartenir au vocabulaire de l’abstraction. Le cercle, le noir, e vide et la lumière sont précisément devenus des éléments essentiels de nombreuses recherches artistiques des XXe et XXle siècles.

Église Saint-Pierre-aux-Liens. Châteauneuf de Mazenc, Grande Rue 26160 La Bégude-de-Mazenc La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0671479604 Cet édifice fut construit en 1400, remplaçant une précédente église située hors les murs du village. Son chevet demi-circulaire saillant a dû faire partie de la fortification protégeant le « portail fortifié de l’église »Le clocher fut construit en 1478, nous exposons le fac-similé du parchemin du marché de travaux.Elle possède une tribune édifiée en 1668 par et pour les pénitents du Saint-Sacrement de l’autel tribune qui a conservé son mobilier. Diverses oeuvres d’art y sont conservées, faisant l’objet de notes particulières.

Exposition sur le Beffroi Parking

Le Beffroi

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