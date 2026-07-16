Exposition sur le Quartier Princesse, Hôpital du Vésinet, Le Vésinet
samedi 19 septembre 2026 · Hôpital du Vésinet · Le Vésinet
Informations pratiques
Exposition sur le Quartier Princesse 19 et 20 septembre Hôpital du Vésinet Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Exposition sur le quartier Princesse par la Société d’Histoire du Vésinet
Expositions installées dans la salle de spectacle de l’Hôpital
Hôpital du Vésinet 72 avenue de la Princesse 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr Asile impérial construit à l’initiative de Napoléon III et inauguré en 1859 par le Duc de Padoue, cet établissement avait vocation à accueillir les ouvrières convalescentes ou mutilées du travail. En 1949, il devient « établissement national de convalescence ». En 1993, il adopte le nom d’Hôpital du Vésinet. RER Le Vésinet Centre
Exposition sur le quartier Princesse
studioaoustin
À voir aussi à Le Vésinet (Yvelines)
- Visite libre de l’église Sainte Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Le Vésinet 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Sainte Pauline, Église Sainte-Pauline, Le Vésinet 19 septembre 2026
- A la découverte des trésors cachés du Vésinet, Forum, Le Vésinet 19 septembre 2026
- Exposition « La vie de Joséphine Baker au Vésinet », Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker), Le Vésinet 19 septembre 2026
- Visite commentée du Temple du Vésinet, Église protestante unie de France – Boucle de la Seine, Le Vésinet 19 septembre 2026