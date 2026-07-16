UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Vésinet

Exposition sur le Quartier Princesse, Hôpital du Vésinet, Le Vésinet

samedi 19 septembre 2026 · Hôpital du Vésinet · Le Vésinet

Exposition sur le Quartier Princesse, Hôpital du Vésinet, Le Vésinet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôpital du Vésinet
Adresse
72 avenue de la Princesse 78110 Le Vésinet
Ville
78110 Le Vésinet
Département
Yvelines

Exposition sur le Quartier Princesse 19 et 20 septembre Hôpital du Vésinet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Exposition sur le quartier Princesse par la Société d’Histoire du Vésinet
Expositions installées dans la salle de spectacle de l’Hôpital

Hôpital du Vésinet 72 avenue de la Princesse 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr Asile impérial construit à l’initiative de Napoléon III et inauguré en 1859 par le Duc de Padoue, cet établissement avait vocation à accueillir les ouvrières convalescentes ou mutilées du travail. En 1949, il devient « établissement national de convalescence ». En 1993, il adopte le nom d’Hôpital du Vésinet. RER Le Vésinet Centre
Exposition sur le quartier Princesse

studioaoustin

À voir aussi à Le Vésinet (Yvelines)