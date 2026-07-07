Exposition sur les belles demeures rezéennes, Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse), Rezé

Informations pratiques

Exposition sur les belles demeures rezéennes Samedi 19 septembre, 13h00 Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Laissez-vous conter l’histoire des grandes maisons rezéennes, existantes ou disparues, au travers d’une exposition photo !

Exposition présentée au château de la Balinière, dans la salle Jacquet de la Guerre.

Exposition organisée par l’association Rezé Histoire.

Cette animation, proposée pour les Journées du patrimoine, s’inscrit dans le cadre des parcours autour des villégiatures de la métropole nantaise. L’ensemble du programme autour de cette thématique est à retrouver sur Nantes Patrimonia.

Château de la Balinière (École municipale de musique et de danse) 24 rue de la Balinière Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://rezehistoire.fr/ »}, {« link »: « https://patrimonia.nantes.fr/home.html »}] Édifié aux 17e et 18e siècles, le château de la Balinière est un exemple typique des fameuses « folies » nantaises. Il a traversé le temps, connu l’occupation durant la guerre et de nombreux propriétaires au fil des siècles avant d’être racheté par la Ville de Rezé en 1987 pour devenir aujourd’hui l’école municipale de musique et de danse. Ses jardins à la française ont été reconstitués dans les années 1990 d’après un plan ancien. Accès : Tram 3 (Balinière), Bus 38 (Balinière ou Méliès)

Laissez-vous conter l’histoire des grandes maisons rezéennes, existantes ou disparues, au travers d’une exposition photo !

© Archives municipales de Rezé