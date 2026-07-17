Exposition : sur les pas de Kalonymos, 2000 ans de présence juive à Narbonne., Maison des Trois Nourrices, Narbonne

Informations pratiques

Exposition : sur les pas de Kalonymos, 2000 ans de présence juive à Narbonne. 19 et 20 septembre Maison des Trois Nourrices Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition composée de douze panneaux historiques retraçant la présence juive à Narbonne, de l’Antiquité à nos jours.

Maison des Trois Nourrices 10 rue des 3 nourrices, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie https://cpjn.fr Demeure datée de 1558, présentant des cariatides en façade.

Exposition composée de douze panneaux historiques retraçant la présence juive à Narbonne, de l’Antiquité à nos jours.

©CPJN