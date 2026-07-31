Informations pratiques

Le Vaudreuil

Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr Journées européennes du patrimoine

Pop-up store Saint-Cyr, 28 Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au cœur de l’Espace St-Cyr du Vaudreuil, le Pop-up Store St-Cyr, véritable lieu polyvalent Métiers d’art, se transforme le temps du week-end des Journées Européennes du Patrimoine, en lieu d’accueil pour l’exposition retraçant l’évolution des travaux du Carré Saint-Cyr, ancienne église désacralisée devenue Galerie Métiers d’art. .

Pop-up store Saint-Cyr, 28 Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 61 84 83

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English : Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr Journées européennes du patrimoine

L’événement Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr Journées européennes du patrimoine Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Seine Eure