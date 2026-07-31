Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr Journées européennes du patrimoine Le Vaudreuil
samedi 19 septembre 2026 · Le Vaudreuil
Informations pratiques
Le Vaudreuil
Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr Journées européennes du patrimoine
Pop-up store Saint-Cyr, 28 Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Au cœur de l’Espace St-Cyr du Vaudreuil, le Pop-up Store St-Cyr, véritable lieu polyvalent Métiers d’art, se transforme le temps du week-end des Journées Européennes du Patrimoine, en lieu d’accueil pour l’exposition retraçant l’évolution des travaux du Carré Saint-Cyr, ancienne église désacralisée devenue Galerie Métiers d’art. .
Pop-up store Saint-Cyr, 28 Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 61 84 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr Journées européennes du patrimoine
L’événement Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr Journées européennes du patrimoine Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Seine Eure
À voir aussi à Le Vaudreuil (Eure)
- Exposition d’artisanat d’art, Carré Saint-Cyr, Le Vaudreuil 19 septembre 2026
- Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr, Pop-up Store Saint-Cyr, Le Vaudreuil 19 septembre 2026
- Exposition d’artisanat d’art Journées européennes du patrimoine Le Vaudreuil 19 septembre 2026
- Visite guidée du Carré Saint-Cyr, Carré Saint-Cyr, Le Vaudreuil 19 septembre 2026
- Visite guidée du Carré Saint-Cyr Journées européennes du patrimoine Le Vaudreuil 19 septembre 2026