Exposition sur l’histoire de la métallurgie « De l’eau, du feu, 5 vallées du fer : Der, Vallage et Barrois », Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Exposition sur l’histoire de la métallurgie « De l’eau, du feu, 5 vallées du fer : Der, Vallage et Barrois » 19 et 20 septembre Château du Grand Jardin Haute-Marne

compris dans le billet d’entrée ; entrée gratuite le samedi ; 2€/pers le dimanche (gratuit pour les – 12 ans les deux jours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Saviez-vous qu’au XIXe siècle, la production métallurgique a fait rayonner la Haute-Marne dans le monde entier ? Cette exposition vous expliquera comment l’industrie métallurgique a pris son essor dans les cinq vallées (de la Marne, la Saulx, l’Ornain, la Blaise et la Voire) où tous les éléments étaient réunis pour propulser cette aventure économique, sociale et artistique au XIXe : l’eau, le fer, le bois et le feu !

Une exposition prêtée gracieusement par l’Association pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Métallurgique haut-marnais (ASPM).

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

Saviez-vous qu’au XIXe siècle, la production métallurgique a fait rayonner la Haute-Marne dans le monde entier ? Cette exposition vous expliquera comment l’industrie métallurgique a pris son essor la…

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