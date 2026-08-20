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Exposition sur l’histoire et la réhabilitation de la maison Orré, Maison Orré, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · Maison Orré · Saint-Pierre

Exposition sur l’histoire et la réhabilitation de la maison Orré, Maison Orré, Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Orré
Adresse
50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE
Ville
97410 Saint-Pierre
Département
La Réunion

Exposition sur l’histoire et la réhabilitation de la maison Orré 19 et 20 septembre Maison Orré La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Poussez la porte de la maison Orré, bâtisse inscrite « Monument historique » depuis 1998 et laissez-vous guider au coeur de sa renaissance : une immersion sensible de l’histoire, les savoirs-faire et les enjeux de sa réhabilitation.

Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.
Poussez la porte de la maison Orré, bâtisse inscrite « Monument historique » depuis 1998 et laissez-vous guider au coeur de sa renaissance : une immersion sensible de l’histoire, les savoirs-faire et…

© TAAF

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