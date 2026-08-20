Exposition sur l’histoire et la réhabilitation de la maison Orré, Maison Orré, Saint-Pierre

Informations pratiques

Exposition sur l’histoire et la réhabilitation de la maison Orré 19 et 20 septembre Maison Orré La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Poussez la porte de la maison Orré, bâtisse inscrite « Monument historique » depuis 1998 et laissez-vous guider au coeur de sa renaissance : une immersion sensible de l’histoire, les savoirs-faire et les enjeux de sa réhabilitation.

Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

Poussez la porte de la maison Orré, bâtisse inscrite « Monument historique » depuis 1998 et laissez-vous guider au coeur de sa renaissance : une immersion sensible de l’histoire, les savoirs-faire et…

© TAAF