Informations pratiques

À travers une sélection de photographies issues de sa collection, l’OIM propose un ensemble de regards venus de différentes régions du monde. Ces images documentent les défis auxquels sont confrontées les populations face aux bouleversements environnementaux et mettent en lumière la migration comme une stratégie d’adaptation.

Des sécheresses aux inondations en Afrique de l’Est, jusqu’aux ouragans dans les Caraïbes, les clichés témoignent de territoires exposés à des chocs climatiques extrêmes. Ils rendent également compte de phénomènes plus progressifs, tels que l’érosion côtière au Bangladesh ou les hivers particulièrement rigoureux en Mongolie, qui fragilisent durablement les conditions de vie et les moyens de subsistance.

En donnant à voir un quotidien marqué par la précarité, l’insécurité alimentaire et la dégradation des environnements, ces photographies témoignent aussi de la capacité des communautés à s’adapter face à ces bouleversements.

Rendez-vous du 29 septembre au 31 octobre à la Bibliothèque Arthur Rimbaud pour découvrir cette exposition.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Tous publics.

Réalisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec le soutien de la Ville de Paris, une partie de l’exposition « Témoins des réalités climatiques : la migration comme adaptation » sera présentée à la Bibliothèque Arthur Rimbaud du 29 septembre au 31 octobre.

Du mardi 29 septembre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Arthur Rimbaud et trouvez le meilleur itinéraire

