Exposition temporaire au château des ducs de Bourbon Quoi de neuf au Moyen-Âge ? Rue du Château Montluçon

Montluçon

Exposition temporaire au château des ducs de Bourbon Quoi de neuf au Moyen-Âge ?

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-09-01

300m² d’exposition interactive pour toute la famille !

On croit connaître le Moyen-Âge. On l’imagine sombre et violent, peuplé de châteaux assiégés, de chevaliers héroïques, de princesses en détresse… Pourtant cette vision est largement réductrice…

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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

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English :

300m² of interactive exhibits for the whole family!

We think we know the Middle Ages. We imagine it to be dark and violent, populated by besieged castles, heroic knights and princesses in distress… But this vision is largely reductive…

L’événement Exposition temporaire au château des ducs de Bourbon Quoi de neuf au Moyen-Âge ? Montluçon a été mis à jour le 2026-05-12 par Montluçon Tourisme