Exposition temporaire : « Des céramiques qu’on réclame ! » Les objets publicitaires en Drôme des Collines, Maison de la Céramique, Saint-Uze

Informations pratiques

Exposition temporaire : « Des céramiques qu’on réclame ! » Les objets publicitaires en Drôme des Collines 19 et 20 septembre Maison de la Céramique Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison de la Céramique expose une sélection originale de 250 produits de marque en céramique.

Les pièces présentées sont le reflet des savoir-faire des manufactures du nord de la Drôme : Revol, Delaunay, La Saint-Uzienne à Saint-Uze ; Jars à Anneyron ; Mouton à Ponsas.

Le grès et la porcelaine offrent la possibilité d’une grande variété de formes, de tailles, de techniques et de décors.

Brocs à glace Ricard, pots de yaourt Danone, pots à sel La Baleine, boîtes Lustucru, dessous de plat LU, flaconnages pour les grandes marques de cognac et d’armagnac … ce sont plus de 200 ans de l’histoire quotidienne des Français que l’on est invité à parcourir au fil des vitrines.

Exposition conçue et réalisée par la Maison de la Céramique.

En partenariat avec les entreprises Revol (Saint-Uze), Jars (Anneyron) et des collectionneurs privés.

Maison de la Céramique Place du 8 mai 1945, 26240 Saint-Uze Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 03 98 01 http://www.territoire-ceramique.com Grès, faïence, porcelaine sont autant de mots représentants des objets en céramique que nous utilisons tous les jours … Savez-vous ce qui les différencie les uns des autres ?

Découvrez l’histoire de la céramique en Drôme des Collines, mais également les productions locales, notamment les incontournables « Bleus de Saint-Uze ».

La matière, la fabrication, le décor des céramiques, et leurs multiples utilisations n’auront plus de secret pour vous !

La Maison de la Céramique expose une sélection originale de 250 produits de marque en céramique.

© Revol, Saint-Uze