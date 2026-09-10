Informations pratiques

Exposition temporaire « Dimensions poétiques » Matières et pixels d’Alice LAPEYRE (fo7) 19 et 20 septembre Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Pyrénées-Orientales

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des couleurs, des formes simplifiées, des jeux de saturation, des lignes qui fuient pour mieux se rejoindre… Une même envie guide ces deux univers : attirer le regard vers une émotion, un détail ou un mot qui fait sourire et réfléchir. Deux facettes finalement peu éloignées, car tout est affaire de perspective.

Photographe depuis 2014, Alice Lapeyre développe également, sous le nom de fo7, un travail de peintre et de poète. Ces pratiques cohabitent et s’enrichissent depuis plusieurs années.

La fossette, ce petit creux qui naît dans un sourire, symbolise le bonheur et la sensibilité qui nourrissent son univers. Couleurs pures, formes spontanées et poésie s’y rencontrent pour transmettre des messages simples et sensibles.

Aujourd’hui, photographie, peinture et poésie dialoguent pour offrir une vision positive du monde, cultiver la beauté du quotidien et inviter chacun à regarder les choses autrement.

Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Parc Guilhem 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie Installé dans une ancienne cave viticole, le Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » invite à découvrir l’univers de l’un des artistes les plus énigmatiques du Moyen Âge. Ce sculpteur anonyme et itinérant, actif dans la seconde moitié du XIIe siècle, a laissé une œuvre singulière, reconnaissable à ses personnages expressifs, à ses compositions foisonnantes et à sa technique virtuose.

À travers une importante collection de moulages, le parcours permet d’admirer et de comparer les œuvres attribuées au Maître de Cabestany et à son atelier, aujourd’hui dispersées de la Toscane à la Navarre, en passant par le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. À la fois musée, centre de ressources et espace pédagogique, le lieu accueille également des expositions temporaires, des ateliers et des conférences consacrés à l’art roman et au Moyen Âge.

Des couleurs, des formes simplifiées, de la saturation, des lignes qui fuient pour se rejoindre… Cette envie commune de guider le regard vers une émotion, un détail, un mot qui fait sourire ou deux :…

©mairie-de-cabestany