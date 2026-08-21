Exposition temporaire « Églises romanes du Pays d’art et d’histoire », Maison de la Rivière Allier, Moulins

Informations pratiques

Exposition temporaire « Églises romanes du Pays d’art et d’histoire » 19 et 20 septembre Maison de la Rivière Allier Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le territoire de Moulins Communauté possède un important patrimoine roman. La prestigieuse prieurale de Souvigny comptait de nombreuses dépendances clunisiennes sur notre territoire mais d’autres monastères eurent aussi des prieurés dans le Pays d’art et d’histoire. Le but de cette exposition est de vous présenter des exemples d’architecture, de sculpture, de peinture ou de décors romans du Pays d’art et d’histoire avant de les découvrir sur site au cours de visites guidées dédiées ou libres.

Visite libre.

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 63 83 34 12 https://www.agglo-moulins.fr/services-equipements/espace-patrimoine.html La Maison de la Rivière Allier regroupe de nombreux services dont un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et une antenne de l’Office du Tourisme de Moulins et sa région. Au travers du fils conducteur du paysage, la Maison de la Rivière Allier vous propose de découvrir l’histoire du patrimoine architectural et historique du territoire, les ressources du sol qui ont permis le développement d’un artisanat d’art encore vivant aujourd’hui, ainsi qu’un espace retraçant la faune et la flore de la rivière Allier. Vous trouverez également un espace d’accueil touristique, une boutique, un point de location de vélos et de canoës, un toit terrasse végétalisé et une salle pédagogique dédiée aux ateliers pour adultes et enfants Visite libre et visites guidées.

Le territoire de Moulins Communauté possède un important patrimoine roman. La prestigieuse prieurale de Souvigny comptait de nombreuses dépendances clunisiennes sur notre territoire mais d’autres des…

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