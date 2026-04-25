Festival de musique Préludia Consobrinaé rue de Paris Moulins

Moulins

Festival de musique Préludia Consobrinaé

rue de Paris Chapelle Saint Joseph Moulins Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

L’Italie et la France, cousines musicales, héritières de Rome, développent des styles différents tout en s’influençant mutuellement. Ce programme restitue leurs échanges à une période d’or la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle.

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rue de Paris Chapelle Saint Joseph Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

Italy and France, musical cousins and heirs to Rome, developed different styles while influencing each other. This program traces their exchanges to a golden period: the late 17th and early 18th centuries.

L’événement Festival de musique Préludia Consobrinaé Moulins a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région