Festival de musique Préludia Consobrinaé rue de Paris Moulins
Festival de musique Préludia Consobrinaé rue de Paris Moulins vendredi 28 août 2026.
Moulins
Festival de musique Préludia Consobrinaé
rue de Paris Chapelle Saint Joseph Moulins Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
L’Italie et la France, cousines musicales, héritières de Rome, développent des styles différents tout en s’influençant mutuellement. Ce programme restitue leurs échanges à une période d’or la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle.
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rue de Paris Chapelle Saint Joseph Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com
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English :
Italy and France, musical cousins and heirs to Rome, developed different styles while influencing each other. This program traces their exchanges to a golden period: the late 17th and early 18th centuries.
L’événement Festival de musique Préludia Consobrinaé Moulins a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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