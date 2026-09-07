Exposition temporaire « La Touraine Tropicale, il y a 15 millions d’années vivaient des animaux extraordinaires », Musée de préhistoire, Le Grand-Pressigny

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Exposition temporaire « La Touraine Tropicale, il y a 15 millions d’années vivaient des animaux extraordinaires » 19 et 20 septembre Musée de préhistoire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Embarquez pour un voyage fascinant au Miocène, il y a 15 millions d’années. A cette époque, la région se trouvait entre terre et mer, avec un climat tropical comparable à celui du Sénégal actuel. Grâce à des reconstitutions de biotopes marins, terrestres et lagunaires, découvrez comment le climat a façonné l’environnement et favorisé l’émergence d’animaux surprenants.

Musée de préhistoire Rue des Remparts, 37350 Le Grand-Pressigny, France Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247949020 https://www.prehistoiregrandpressigny.fr Le château du Grand-Pressigny domine la vallée de la Claise. Il en subsiste un donjon quadrangulaire à demi écroulé du XIIe siècle, une vaste enceinte en grande partie du XIIIe siècle, une partie du corps de logis Renaissance (la galerie) édifié vers 1560 ainsi que la tour Vironne. Le marquis de Villars, Honorat de Savoie, fit aménager un parc de plus de 30 hectares clos de murs, qui n’a quasiment pas laissé de traces dans la topographie des lieux. Seuls demeurent la fontaine des Ferrus, sorte de bassin circulaire entourant une source, et le nymphée d’architecture Renaissance, aujourd’hui dissimulé dans un petit bosquet. Ce petit édifice du début du XVIIe siècle, soigneusement appareillé à joints presque vifs et au décor savant de bossages rustiques, est un des plus anciens témoignages de l’architecture d’eau et de jardin. Sa façade curviligne avec une composition en arc de triomphe est ornée de cartouches aux initiales des Savoie-Villars. A l’intérieur, les murs sont creusés de sept niches ornées de coquilles séparées par des pilastres qui supportent une coupole nervurée à huit pans. Parking gratuit. En voiture : Depuis Tours, sortie A10 Ste-Maure de Touraine puis la Celle St-Avant et Descartes. Depuis Bordeaux, sortie A10 Châtellerault nord puis La Roche-Posay et Lésigny. En bus : Desserte bus Rémi au départ de Tours (Halte routière) du lundi au samedi. Ligne G direction Preuilly-sur-Claise.

Embarquez pour un voyage fascinant au Miocène, il y a 15 millions d’années.

©Conseil Départemental d’Indre-et-Loire