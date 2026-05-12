Paléo’Bivouac une journée dans la vie d’un Cro-Magnon ! Le Grand-Pressigny
mercredi 21 octobre 2026 · Le Grand-Pressigny
Informations pratiques
Le Grand-Pressigny
Paléo’Bivouac une journée dans la vie d’un Cro-Magnon !
Rue des remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 15:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Montage collaboratif d’une tente en peau de rennes, expérimentation des méthodes de production du feu, fabrication d’un propulseur à l’aide d’un silex et tir au propulseur sur cibles 3D. Chaque participant repart avec son propulseur et son diplôme, sur réservation.
Montage collaboratif d’une tente en peau de rennes, expérimentation des méthodes de production du feu, fabrication d’un propulseur en bois à l’aide d’un silex et tir au propulseur sur cibles 3D. Chaque participant repart avec son propulseur et son diplôme ! Sur réservation. 19 .
Rue des remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Assemble a reindeer-skin tent, experiment with fire-making methods, build a flint thruster and shoot a thruster at 3D targets. Each participant leaves with a propellant and a diploma! Reservations required.
L’événement Paléo’Bivouac une journée dans la vie d’un Cro-Magnon ! Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-12 par Conseil Départemental 37
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