Nouveau jeu de plateau WarGame néolithique Le Grand-Pressigny
vendredi 23 octobre 2026 · Le Grand-Pressigny
Informations pratiques
Le Grand-Pressigny
Nouveau jeu de plateau WarGame néolithique
Rue des remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 11:30:00
fin : 2026-12-30 16:30:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-30 2026-12-30
Protégez ou attaquez un village retranché derrière sa palissade en mobilisant vos archers, vos guerriers armés d’une hache polie, ou votre chef équipé de poignards en cuivre ou en silex du Grand-Pressigny. Chaque décision compte… Uniquement sur réservation.
Protégez ou attaquez un village retranché derrière sa palissade en mobilisant vos archers, vos guerriers armés d’une hache polie, ou votre chef équipé de poignards en cuivre ou en silex du Grand-Pressigny. 19 .
Rue des remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Protect or attack a village entrenched behind its palisade by mobilizing your archers, your warriors armed with a polished axe, or your chief equipped with copper or Grand-Pressigny flint daggers. Every decision counts? Reservations required.
L’événement Nouveau jeu de plateau WarGame néolithique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-12 par Conseil Départemental 37
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