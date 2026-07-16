Exposition temporaire « L’art au service des travailleurs », Musée des beaux-arts, Pau

Informations pratiques

Exposition temporaire « L’art au service des travailleurs » 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée des beaux-arts de Pau présente l’exposition L’art au service des travailleurs, du 29 mai au 27 septembre 2026, en partenariat avec le musée d’Orsay, dans le cadre de l’opération « 100 œuvres qui racontent le travail ».

À l’occasion de cette nouvelle exposition temporaire, le musée des beaux-arts a l’honneur d’accueillir plusieurs prêts exceptionnels du musée d’Orsay : un chef-d’œuvre d’Edgar Degas intitulé Repasseuses, réalisé entre 1884 et 1886 ; un bas-relief en bronze du sculpteur Constantin Meunier, Puddleurs au four ; ainsi que deux photographies de Félix Thiollier représentant des mineurs dans les environs de Saint-Étienne.

Deux photographies de l’artiste congolais Sammy Baloji et une toile de Laurent Proux, empruntées aux fonds régionaux d’art contemporain de Bordeaux et du Poitou-Charentes, viennent également enrichir l’accrochage.

Ces prêts complètent une sélection d’une cinquantaine de peintures, dont certaines ont été restaurées spécialement pour l’occasion, ainsi que des estampes et dessins issus des collections du musée des beaux-arts de Pau.

Cette exposition rassemble des artistes qui multiplient les représentations du travail et interrogent les regards portés sur celui-ci. Misérabilisme, traditionalisme et propagande laborieuse, notions souvent porteuses de stéréotypes, dialoguent ainsi avec la réalité du travail des femmes, les combats sociaux et la représentation moderne des travailleurs.

Toutes ces œuvres, parfois porteuses de récits contradictoires, donnent à voir des visions plurielles et sensibles de la société au travail.

Musée des beaux-arts 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau, France Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33559273302 https://musee.pau.fr/fr 266 tableaux et les 42 sculptures exposées. Plusieurs points forts sont à noter dans cette collection : la seconde moitié du XIXe siècle, l’entre deux guerres, la figuration des années 1960-1970

Le musée des beaux-arts de Pau présente l’exposition intitulée L’art au service des travailleurs du 29 mai au 27 septembre 2026, en partenariat avec le musée d’Orsay dans le cadre de l’opération « le…

© musée des beaux-arts de Pau