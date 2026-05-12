Exposition temporaire Mission Silex Descartes
Exposition temporaire Mission Silex Descartes samedi 27 juin 2026.
Descartes
Exposition temporaire Mission Silex
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Que se cache-t-il derrière les pierres les plus anciennes de Descartes ? Les jeunes enquêteurs de la Mission Silex ont la réponse ! Après avoir exploré les vieilles rues de notre commune, ils ont créé une exposition unique en son genre. Ouvert du mercredi au dimanche.
Que se cache-t-il derrière les pierres les plus anciennes de Descartes ? Les jeunes enquêteurs de la Mission Silex ont la réponse ! Après avoir exploré les vieilles rues de notre commune, ils ont créé une exposition unique en son genre. Venez découvrir leurs créations, leurs découvertes archéologiques et leur vision du patrimoine local. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr
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English :
What’s behind the oldest stones in Descartes? The young investigators of Mission Silex have the answer! After exploring the old streets of our commune, they’ve created a unique exhibition. Open Wednesday to Sunday.
L’événement Exposition temporaire Mission Silex Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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