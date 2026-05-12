Descartes

Exposition temporaire Mission Silex

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Que se cache-t-il derrière les pierres les plus anciennes de Descartes ? Les jeunes enquêteurs de la Mission Silex ont la réponse ! Après avoir exploré les vieilles rues de notre commune, ils ont créé une exposition unique en son genre. Ouvert du mercredi au dimanche.

Que se cache-t-il derrière les pierres les plus anciennes de Descartes ? Les jeunes enquêteurs de la Mission Silex ont la réponse ! Après avoir exploré les vieilles rues de notre commune, ils ont créé une exposition unique en son genre. Venez découvrir leurs créations, leurs découvertes archéologiques et leur vision du patrimoine local. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s behind the oldest stones in Descartes? The young investigators of Mission Silex have the answer! After exploring the old streets of our commune, they’ve created a unique exhibition. Open Wednesday to Sunday.

L’événement Exposition temporaire Mission Silex Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire