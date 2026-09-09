Exposition temporaire « Morellet, 100% néons », Musée d’art et d’histoire, Cholet

Informations pratiques

Exposition temporaire « Morellet, 100% néons » 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du 100e anniversaire de l’artiste choletais François Morellet, le Musée d’Art se joint à de nombreuses institutions aux quatre coins de l’hexagone, et organise une exposition événement intitulée «Morellet 100 % néons».

L’exposition est entièrement consacrée à son travail autour des néons, matériau dont Morellet disait qu’il ouvrait la porte à une foule de nouvelles expériences dans l’art visuel. Elle fait aussi écho aux œuvres exposées de manière pérenne dans les salles permanentes et également à celles créées par l’artiste pour le Labyrinthe du GRAV, seul exemplaire datant de 1963 et reconstitué à l’identique dans le hall du musée.

Figure majeure de l’abstraction géométrique, l’artiste est déjà présent dans les collections du musée, au sein duquel un espace lui est totalement dédié.

Un événement organisé dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de François Morellet à l’initiative de l’Estate Morellet et du Centre Pompidou.

Musée d’art et d’histoire 27 Avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +33272772322 https://collections-musees.cholet.fr Le musée d’Histoire retrace les grandes heures de Cholet et de sa région en évoquant principalement les guerres de Vendée. De l’époque gallo-romaine à la Première Guerre mondiale, objets archéologiques ou du quotidien, documents d’archives, armes, peintures monumentales et sculptures illustrent ces riches événements.

Le musée d’Art, autour de tableaux de maîtres et de sculptures, présente une évolution de l’art du XVIe au XXIe siècle de la peinture religieuse de Quentin Metsys aux néons de François Morellet. En bus : Lignes 1-2-3-4-5-6, arrêt Hôtel de ville. Stationnement sur le parking des Halles.

À l’occasion du 100e anniversaire de l’artiste choletais François Morellet, le Musée d’Art se joint à de nombreuses institutions aux quatre coins de l’hexagone, et organise une exposition événement %…

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