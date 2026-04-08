Exposition temporaire Plus ou moins bêtes Les animaux et l’éducation Musée départemental de l’école rurale Trégarvan
Exposition temporaire Plus ou moins bêtes Les animaux et l’éducation Musée départemental de l’école rurale Trégarvan dimanche 12 avril 2026.
Trégarvan
Exposition temporaire Plus ou moins bêtes Les animaux et l’éducation
Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-04-12
À travers les manuels scolaires, la littérature jeunesse, les jeux et objets pédagogiques, l’exposition explore la place des figures animales dans l’enseignement et l’éducation informelle.
Les premiers apprentissages scolaires façonnent une vision du monde animal où se mêlent science et morale distinguer les bonnes et les mauvaises bêtes selon leur utilité pour l’homme, puis, sous l’influence des théories de Darwin, interroger la place de l’humain au sein du vivant.
En classe, l’animal est aussi un support pédagogique, des dissections aux modèles anatomiques en passant par les travaux d’élèves. Enfin, l’exposition met en lumière l’évolution des regards sur l’environnement, de l’observation naturaliste aux premières réflexions écologiques intégrées aux enseignements.
Conçue comme une véritable expérience immersive, cette exposition accorde une large place à la médiation participative reconnaissance de traces et de cris d’animaux, jeux éducatifs et dispositifs interactifs. .
Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72
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English : Exposition temporaire Plus ou moins bêtes Les animaux et l’éducation
L’événement Exposition temporaire Plus ou moins bêtes Les animaux et l’éducation Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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