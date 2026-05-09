Exposition Thierry Le Saëc à la galerie Les Bigotes Vannes
Exposition Thierry Le Saëc à la galerie Les Bigotes Vannes samedi 9 mai 2026.
Vannes
Exposition Thierry Le Saëc à la galerie Les Bigotes
5 Rue de la Bienfaisance Vannes Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-05-09
Exposition Chemin faisant 2000/2026 de Thierry Le Saëc peinture, dessin, estampe et livre d’artiste. Vernissage samedi 9 mai à 18h. Rencontre avec l’artiste samedi 6 juin après-midi. Ouvert du mardi au samedi de 14h30 à 18h30. Entrée libre. .
5 Rue de la Bienfaisance Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 6 88 45 66 38
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English :
L’événement Exposition Thierry Le Saëc à la galerie Les Bigotes Vannes a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 56
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