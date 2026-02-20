Exposition Toulouse-Lautrec Créateur d’icônes Caumont centre d’art Aix-en-Provence

Exposition Toulouse-Lautrec Créateur d’icônes

Du 24/04 au 04/10/2026 tous les jours de 10h à 18h.

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture. Caumont centre d'art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

2026-04-24

Caumont-Centre d’Art consacre son exposition d’été à Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901), figure emblématique de l’avant-garde parisienne de la fin du XIXe siècle. Réunissant près d’une centaine d’œuvres.

L’exposition propose de décrypter la capacité exceptionnelle de l’artiste à créer des images iconiques et à faire entrer durablement ses modèles dans la mémoire collective.



À la fin du XIXe siècle, Paris connaît l’âge d’or de l’affiche artistique, porté par les avancées techniques, en particulier l’essor de la lithographie et des procédés d’impression en couleurs. L’affiche devient un champ progressivement investi par des artistes comme Toulouse-Lautrec qui en fait un terrain d’expérimentations et d’innovations stylistiques inédites.



Peintre de figures au regard profondément humain, Toulouse- Lautrec a su saisir avec une grande liberté l’essence de ses contemporains. À travers près d’une centaine d’œuvres, l’exposition de Caumont-Centre d’Art s’attardera à révéler les moyens mis en œuvre qui expliquent non seulement l’originalité et le succès des œuvres de Toulouse-Lautrec, mais aussi et surtout leur prodigieuse pérennité. Ainsi, en mettant en scène les célébrités de son temps, en les associant à des symboles et des attributs reconnaissables immédiatement, Toulouse- Lautrec contribue à leur renommée et crée des images fortes qui traversent les années et les élèvent au rang d’icônes. Des célébrités éphémères aux figures intemporelles, il fabrique ces vedettes et réussit à fixer les gloires contemporaines en les transformant en symboles du Paris fin-de-siècle.



Portée par une scénographie flamboyante, l’exposition vous invite à vous immerger dans l’atmosphère de la bohème montmartroise tout en mettant en lumière les deux médiums de prédilection de l’artiste que sont la lithographie et la peinture. En s’appuyant sur la richesse de collections privées inédites et de grandes institutions muséales telles que le musée Toulouse-Lautrec, le musée d’Orsay et le musée Carnavalet, l’exposition explore aussi bien les tableaux de plein air, intimes et sensibles, que les affiches emblématiques consacrées aux grandes figures du spectacle de la Belle Époque, telles que La Goulue, Aristide Bruant ou Jane Avril, et celles réalisées pour la presse, l’édition et à des fins publicitaires. Elle aborde également la question du théâtre, notamment à travers la figure du spectateur voyeur, mais aussi celle de la prostitution, centrale chez l’artiste pour comprendre le regard bienveillant qu’il portait sur ses contemporains. L’exposition offrira ainsi l’occasion de découvrir comment Toulouse-Lautrec a su, mieux que quiconque, capter l’essence du Paris de la Belle Époque et du monde du spectacle et abordera aussi ses liens avec ses contemporains comme Pierre Bonnard, avec qui il cultive un intérêt commun pour le japonisme.



Cette exposition est réalisée en collaboration avec le Musée Toulouse-Lautrec. .

Caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Caumont-Centre d’Art is dedicating its summer exhibition to Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901), an iconic figure of the Parisian avant-garde at the end of the 19th century. Bringing together nearly a hundred works.

