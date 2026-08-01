UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION TOUT AU BIC Sainte-Croix-Vallée-Française

mardi 18 août 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION TOUT AU BIC Sainte-Croix-Vallée-Française

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Four à pain
Ville
48110 Sainte-Croix-Vallée-Française
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION TOUT AU BIC

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-18

Exposition TOUT AU BIC Créations au stylo bille par Marion Bivort
Ouvert mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-12h & dimanche 10h-13h. Vernissage mardi 18 Août à 19h
Exposition TOUT AU BIC Créations au stylo bille par Marion Bivort, au Four à Pain de Sainte-Croix Vallée Française du 18.08.26 au 30.08.26
Ouvert mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-12h & dimanche 10h-13h. Vernissage mardi 18 Août à 19h   .

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 50 33 75 10  embrinsdufourapain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ALL ABOUT BIC Exhibition: Ballpoint Pen Art by Marion Bivort
Open Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. and Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. Opening reception on Tuesday, August 18, at 7 p.m.

L’événement EXPOSITION TOUT AU BIC Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-08-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

À voir aussi à Sainte-Croix-Vallée-Française (Lozère)