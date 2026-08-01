EXPOSITION TOUT AU BIC Sainte-Croix-Vallée-Française
mardi 18 août 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
EXPOSITION TOUT AU BIC
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-18
Exposition TOUT AU BIC Créations au stylo bille par Marion Bivort
Ouvert mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-12h & dimanche 10h-13h. Vernissage mardi 18 Août à 19h
Exposition TOUT AU BIC Créations au stylo bille par Marion Bivort, au Four à Pain de Sainte-Croix Vallée Française du 18.08.26 au 30.08.26
Ouvert mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-12h & dimanche 10h-13h. Vernissage mardi 18 Août à 19h .
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 50 33 75 10 embrinsdufourapain@gmail.com
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English :
ALL ABOUT BIC Exhibition: Ballpoint Pen Art by Marion Bivort
Open Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. and Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. Opening reception on Tuesday, August 18, at 7 p.m.
L’événement EXPOSITION TOUT AU BIC Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-08-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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