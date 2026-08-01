Informations pratiques

Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION TOUT AU BIC

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-18

Exposition TOUT AU BIC Créations au stylo bille par Marion Bivort

Ouvert mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-12h & dimanche 10h-13h. Vernissage mardi 18 Août à 19h

Exposition TOUT AU BIC Créations au stylo bille par Marion Bivort, au Four à Pain de Sainte-Croix Vallée Française du 18.08.26 au 30.08.26

Ouvert mercredi, jeudi, vendredi et samedi 10h-12h & dimanche 10h-13h. Vernissage mardi 18 Août à 19h .

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 50 33 75 10 embrinsdufourapain@gmail.com

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English :

ALL ABOUT BIC Exhibition: Ballpoint Pen Art by Marion Bivort

Open Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. and Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. Opening reception on Tuesday, August 18, at 7 p.m.

L’événement EXPOSITION TOUT AU BIC Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-08-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère