Exposition « Trajectoire du patrimoine hôtelier » et d’appareils photos, Villa Monplaisir, Gérardmer
samedi 19 septembre 2026 · Villa Monplaisir · Gérardmer
Informations pratiques
Exposition « Trajectoire du patrimoine hôtelier » et d’appareils photos 19 et 20 septembre Villa Monplaisir Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Ville vous donne rendez-vous à la Villa Monplaisir, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Venez découvrir deux expositions proposées à cette occasion :
« Trajectoire du patrimoine hôtelier », une exposition réalisée par la Ville, qui retrace l’histoire et l’évolution du patrimoine hôtelier ;
– Une exposition d’appareils photographiques, à travers laquelle vous pourrez découvrir l’évolution de la photographie au fil du temps.
Une belle occasion de redécouvrir le patrimoine local et de plonger dans l’histoire à travers des lieux, des images et des objets témoins du passé.
Villa Monplaisir 17 Faubourg de Ramberchamp 88400 Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est
La Ville vous donne rendez-vous à la Villa Monplaisir, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
©villedegerardmer
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