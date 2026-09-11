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Exposition « Trajectoire du patrimoine hôtelier » et d’appareils photos, Villa Monplaisir, Gérardmer

samedi 19 septembre 2026 · Villa Monplaisir · Gérardmer

Exposition « Trajectoire du patrimoine hôtelier » et d’appareils photos, Villa Monplaisir, Gérardmer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Villa Monplaisir
Adresse
17 Faubourg de Ramberchamp 88400 Gérardmer
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges

Exposition « Trajectoire du patrimoine hôtelier » et d’appareils photos 19 et 20 septembre Villa Monplaisir Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Ville vous donne rendez-vous à la Villa Monplaisir, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Venez découvrir deux expositions proposées à cette occasion :
« Trajectoire du patrimoine hôtelier », une exposition réalisée par la Ville, qui retrace l’histoire et l’évolution du patrimoine hôtelier ;
– Une exposition d’appareils photographiques, à travers laquelle vous pourrez découvrir l’évolution de la photographie au fil du temps.
Une belle occasion de redécouvrir le patrimoine local et de plonger dans l’histoire à travers des lieux, des images et des objets témoins du passé.

Villa Monplaisir 17 Faubourg de Ramberchamp 88400 Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est
La Ville vous donne rendez-vous à la Villa Monplaisir, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

©villedegerardmer

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