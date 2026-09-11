Informations pratiques

Exposition « Trajectoire du patrimoine hôtelier » et d’appareils photos 19 et 20 septembre Villa Monplaisir Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Ville vous donne rendez-vous à la Villa Monplaisir, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Venez découvrir deux expositions proposées à cette occasion :

« Trajectoire du patrimoine hôtelier », une exposition réalisée par la Ville, qui retrace l’histoire et l’évolution du patrimoine hôtelier ;

– Une exposition d’appareils photographiques, à travers laquelle vous pourrez découvrir l’évolution de la photographie au fil du temps.

Une belle occasion de redécouvrir le patrimoine local et de plonger dans l’histoire à travers des lieux, des images et des objets témoins du passé.

Villa Monplaisir 17 Faubourg de Ramberchamp 88400 Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

La Ville vous donne rendez-vous à la Villa Monplaisir, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

©villedegerardmer