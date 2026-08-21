AGENDA · Gérardmer
Le Destin, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer
lundi 21 septembre 2026 · MCL Salle André Bourvil · Gérardmer
Informations pratiques
Le Destin Lundi 21 septembre, 20h00 MCL Salle André Bourvil Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T22:15:00+02:00
Fin : 2026-09-21T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T22:15:00+02:00
MCL Salle André Bourvil 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est http://mclgerardmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0707#showmovie?id=R7EKY »}]
Festival play it again – Au XIIème siècle, en Espagne, les enseignements controversés d’un penseur mettent en péril le pouvoir du Calife en place, que ses opposants menacent de renverser.
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