Le Destin, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer

Informations pratiques

Le Destin Lundi 21 septembre, 20h00 MCL Salle André Bourvil Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-21T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T22:15:00+02:00

MCL Salle André Bourvil 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est http://mclgerardmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0707#showmovie?id=R7EKY »}]

Festival play it again – Au XIIème siècle, en Espagne, les enseignements controversés d’un penseur mettent en péril le pouvoir du Calife en place, que ses opposants menacent de renverser.